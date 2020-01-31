Oculus Quest

Удачный симбиоз двух моделей. Этот продукт вобрал в себя все лучшее от Go и Rift. Это действительно универсальное устройство, способное удовлетворить каждого. Внутри установлено два качественных OLED дисплея с большим разрешением. Такие панели отличаются пониженным энергопотреблением и высочайшим качеством картинки. Присутствует мощнейший 8-ядерный процессор с 4 ГБ RAM. Места на накопителе может быть 64 и 128 ГБ.

От старшей модели шлем Quest унаследовал также контроллеры Touch. Они позволяют более продуктивно управлять персонажами в играх, отличаются небольшими размерами, эргономичной формой, точностью позиционирования. Вот только людям с большими руками придется к ним привыкнуть. Но немного опыта и сноровки сделают управление действительно комфортным. Никаких проблем не возникнет.

Звук проигрывается при помощи качественных динамиков с опцией объемного звучания. Качество звука хорошее: все прозрачно, чисто, присутствуют сбалансированные частоты, хорошие низкие. На максимальной громкости нет никаких посторонних звуков. Но лучше использовать наушники. По эргономике шлем такой же, как и Rift. Есть система регулировки размера шлема, что позволяет назвать устройство универсальным.

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